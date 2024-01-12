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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك قورة توشك على الانتهاء من تصوير بيت الرفاعي

ملك قورة
ملك قورة

كشفت الفنانة ملك قورة، تفاصيل مسلسلها الجديد بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت ملك قورة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها انتهت ما يقرب من 75 بالمائة من تصوير مشاهدها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، وينتظر أن أول من تنتهي منه. 

 

أحدث أعمال ملك قورة

وكان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري. 

 

أعمال ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى. 

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