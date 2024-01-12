لبلبة وبوسي شلبي أبرز الحضور.. الصور الكاملة لعزاء والدة لطيفة

استقبلت الفنانة لطيفة، واجب العزاء بوالدتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد اليوم الجمعة، بحضور نجوم الفن.

وشهد العزاء، حضور الفنانة لبلبة، والإعلامية بوسي شلبي، وبدت لطيفة متأثرة بعد رحيل والدتها وارتدت نظارة سوداء لتداري آثار الحزن على عينيها.

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت لطيفة -يوم الإثنين 1 يناير- وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة

عزاء والدة لطيفة