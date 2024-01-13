رخص أو سلم اللوحة.. رسالة الداخلية لأصحاب السيارات المتركة في الشارع

وجهت وزارة الداخلية، رسالة إلى أصحاب عدد من السيارات في الشوارع.

رسالة الداخلية لأصحاب السيارات في الشوارع

وأهابت وزارة الداخلية، بمالكي المركبات المتروكة، أو التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها.

وخيَّرت وزارة الداخلية، المواطنين، أصحاب السيارات المشار إليها آنفا، بين إتمام الترخيص بشمل عاجل، أو تسليم اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم، والاستغناء عن الترخيص؛ حال الرغبة في ذلك، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني، بخلاف وحدات التراخيص، ووحدات الخدمات الإلكترونية.