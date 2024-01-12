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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وصلتلها.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم وصلتلها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها. 

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان. 

بوستر أغنية وصلتلها

أغاني هيفاء وهبي 

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

 

أعمال هيفاء وهبي 

من جهة أخرى، عُرض مؤخرا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. 

 

رمسيس باريس 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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