البترول وقناة السويس| مساعد وزير الخارجية: مصر مطمع ليهود أوروبا.. لهذه الأسباب

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المعركة مع الاحتلال ستستمر لسنوات طويلة، مضيفاً أننا مطمع لليهود من قديم الزمان؛ أولاً لأن لدينا ثروة من البترول لذلك صرنا مطمع للاستعمار الغربي هذا بجانب قناة السويس وأهميتها للملاحة الدولية.



وأضاف « بيومي» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن نابليون قال "هذه المنطقة جديرة أن يحتلها يهود أوروبا لكي يكونوا في قوة عازلة للعالم العربي تفصله بين مشرق ومغرب ثم تأمن طلباته من الملاحة أو البترول".





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى إنه خلال مبادرة السلام نجح الرئيس الراحل السادات في إقناع الأمريكيين أننا يمكننا التعاون وبيع البترول لهم ولكن بالسعر الذي يحدده السوق الحالي والثمن العادل.







