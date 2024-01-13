عوض الله: المرافعة الإسرائيلية كانت ضعيفة وتفتقد المصداقية والوزن القانوني

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني ل_ الأمم المتحدة، إن القضية ليست بسمعة ولكن إسرائيل ترتكب جريمة، إسرائيل تمثل كمتهمه في أبشع جريمة في التاريخ تسمى أم الجرائم.





وأضاف « عوض الله » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن مثول إسرائيل أمام المحكمة هي محاولة من أجل التهرب، موضحاً أن هي مثلت كي تقدم أكاذيب إلى المحكمة وتحاول أن تسييس المحكمة بقضايا ليست من صلب عمل المحكمة كدفاع عن النفس.





وأشار مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن المرافعة الإسرائيلية كانت ضعيفة وتفتقد المصداقية والوزن القانوني والتي كانت يجب أن تجيب على جميع الأسئلة التي طرحتها المرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا.









