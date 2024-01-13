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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيان يصر على التجاوزات..

فرحات: الإعلام الغربي بدأ يقدم صورة أكثر موضوعية عما يحدث في غزة

الكيان الإسرائيلي
الكيان الإسرائيلي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية ، إن من بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان هناك رواية إسرائيلية تضمنت مغالطات كبيرة وأكاذيب واضحة هذه المغالطات اتضحت مع الوقت، مضيفاً أن من داخل إسرائيل ظهرت أصوات تنفي بعض عناصر أساسية مما جاء في الرواية الإسرائيلية.

وأضاف « فرحات » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد" أن الجانب الإسرائيلي مازال يصر على الكثير من المغالطات التي تجاوزها العالم والتي تجاوزها الإعلام الدولي.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية، أن الإعلام الغربي بدأ يقدم صورة أكثر موضوعية عما يحدث، مشيراً إلى أن ما حدث اليوم من ممثل إسرائيل داخل المحكمة الدولية هو أمتداد للمغلطات الإسرائيلية، لكن هذه المغالطات هذه المرة لا تحتاج إلى جهد أو عناء.

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