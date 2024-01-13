طرف غير معلوم.. خبير عسكري: المرتزقة يحاربون في أي مكان دون قضية

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحروب التي يطلق عليها الحروب التي لا متماثلة لا تكون مثل بعضها، مضيفاً أن حرب 73 حرب متماثلة جيش ضد جيش أو معلوم ضد معلوم.



وأضاف « قشقوش » من خلال لقاءه في برنامج “بيت للكل” على قناة "الأولى" أن الحروب غير المتماثلة يوجد بها طرف غير معلوم، ومعنى غير معلوم إنه لا يلبس زي موحد أو لديه طيارة أو دبابة ولكن يستخدم الأرض ومسرح الحرب كمدينة أو جيوش مرتزقة أو صحراء.



وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الجيوش المرتزقة يحارب في أي مكان وليس له قضية، ولكن المقاوم مثل غزة لديه قضية وهي تحرير بلده.

وأضح أن القتال العادي لتحقيق نجاح يجب على المهاجم أن يكون متفوق عن المدافع بنسبة لا تقل عن 3 إلى و1.







