عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب إمام عاشور.. إبراهيم سعيد يفتح النار على مصطفى يونس

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

فتح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، النار على مصطفى يونس نجم الأحمر الأسبق، بسبب إمام عاشور وانتقاله مؤخرا للقلعة الحمراء.

ابراهيم سعيد 

ازمة ابراهيم سعيد ومصطفى يونس

وقال إبراهيم سعيد خلال برنامجه التلفزيوني: "كابتن مصطفى يونس كان في برنامجه مع مهيب عبدالهادي، وكان جايب لقاء مع إمام عاشور واتكلموا عن انتقاله للنادي الأهلي".

وتابع: "كنت بقدر كابتن مصطفى يونس بس أنا كنت غلطان، لأنهم كانوا بيتكلموا على إمام عاشور، طب أنا اسمي ييجي ليه؟ أنت قولت ده إبراهيم سعيد حلف بأبوه وأمه أنهم زملكاوية".

السودان يحتج رسميا لدى الأمم المتحدة على اتصال هاتفي بين غوتيريش وحميدتي

وزير الصحة يتفقد مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ| صور

وأكمل: "طب أنا أبويا وأمي مالهم بالحوار ده؟ هو أنت تعرفهم، طب اعتبر والدي أخوك الكبير، لأن كلامك مالوش أي معنى، انتقدني أنا كورة وليس أهلي".

مهاجم الأهلي يتمسك بالرحيل النهائي

واصل صلاح محسن، مهاجم الأهلي، المطالبة بالرحيل عن النادي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واقترحت إدارة المارد الأحمر خروج صاحب الـ 25 على سبيل الإعارة إلى فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، ولكنه رفض.

النادي الاهلي 

وتمسك اللاعب بموقفه رغم تجديد الإدارة فكرة الإعارة خارج إطار الصفقات التبادلية.

وطالب صلاح محسن بالرحيل بشكل نهائي عن صفوف الأهلي أو الاستمرار حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلم "صدى البلد" من مصادر داخل النادي الاهلي، أن المدير الفني مارسيل كولر يفضل الاستغناء عن خدمات المهاجم نظرًا لصعوبة حجز مقعد أساسي في ظل وجود محمود عبدالمنعم كهربا وموديست والوافد الجديد وسام أبوعلي.

إبراهيم سعيد ازمة ابراهيم سعيد ومصطفى يونس مصطفى يونس مهاجم الأهلي يتمسك بالرحيل النهائي الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

حدث ليلا| أول ظهور لـ ريهام عبد الغفور عقب وفاة والدها.. رد حاسم من وكيل فتوح حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب.. الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في غزة.. نقيب الفلاحين يراهن أحمد موسى على انخفاض أسعار البصل

الفرصة مازالت قائمة| الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية منتصف العام.. وقواعد مهمة للتقديم وامتيازات جديدة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

موعد وشروط التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة .. الجمهورية الجديدة في عهد السيسي خالية من المناطق غير الآمنة

بالتعاون بين التعليم العالي وهيئة الرقابة الإدارية.. قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

ترشيحاتنا

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

الخارجية : معبر رفح مفتوح .. وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ