بسبب إمام عاشور.. إبراهيم سعيد يفتح النار على مصطفى يونس

فتح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، النار على مصطفى يونس نجم الأحمر الأسبق، بسبب إمام عاشور وانتقاله مؤخرا للقلعة الحمراء.

ابراهيم سعيد

ازمة ابراهيم سعيد ومصطفى يونس

وقال إبراهيم سعيد خلال برنامجه التلفزيوني: "كابتن مصطفى يونس كان في برنامجه مع مهيب عبدالهادي، وكان جايب لقاء مع إمام عاشور واتكلموا عن انتقاله للنادي الأهلي".

وتابع: "كنت بقدر كابتن مصطفى يونس بس أنا كنت غلطان، لأنهم كانوا بيتكلموا على إمام عاشور، طب أنا اسمي ييجي ليه؟ أنت قولت ده إبراهيم سعيد حلف بأبوه وأمه أنهم زملكاوية".

وأكمل: "طب أنا أبويا وأمي مالهم بالحوار ده؟ هو أنت تعرفهم، طب اعتبر والدي أخوك الكبير، لأن كلامك مالوش أي معنى، انتقدني أنا كورة وليس أهلي".

مهاجم الأهلي يتمسك بالرحيل النهائي

واصل صلاح محسن، مهاجم الأهلي، المطالبة بالرحيل عن النادي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واقترحت إدارة المارد الأحمر خروج صاحب الـ 25 على سبيل الإعارة إلى فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، ولكنه رفض.

النادي الاهلي

وتمسك اللاعب بموقفه رغم تجديد الإدارة فكرة الإعارة خارج إطار الصفقات التبادلية.

وطالب صلاح محسن بالرحيل بشكل نهائي عن صفوف الأهلي أو الاستمرار حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلم "صدى البلد" من مصادر داخل النادي الاهلي، أن المدير الفني مارسيل كولر يفضل الاستغناء عن خدمات المهاجم نظرًا لصعوبة حجز مقعد أساسي في ظل وجود محمود عبدالمنعم كهربا وموديست والوافد الجديد وسام أبوعلي.