وزير الصحة يتفقد مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ| صور

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، السبت، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

وتفقد الوزير والمحافظ والوفد المرافق، مختلف أقسام المركز والذي يضم (الطوارئ، المناظير، الداخلي، العناية المركزة، العمليات، المعمل، الأشعة التشخيصية والتداخلية)، وقسم العيادات الخارجية والتي تضم عيادات الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة

واستمع الوزير إلى شرح يوضح أن المستشفى يعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرًا من ضمنهم 50 سرير داخلي، و10 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.

وناقش الوزير خلال زيارته، الاحتياجات اللازمة للتوسع في عمل المركز، نظرًا لأهمية الخدمات التخصصية والمتميزة التي يقدمها لأهالي محافظة كفر الشيخ، أهمها خدمات المناظير.

كما تابع وزير الصحة ومحافظ كفرالشيخ معدلات التشغيل ومتوسط التردد الشهري على المركز، والخدمات المقدمة للمرضى، متابعاً العمل بالعيادات المسائية للمركز، مشددا على أهمية العمل بتلك العيادات لخدمة المواطنين بعد الساعة الثانية ظهرًا.

وتفقد وزير الصحة الأرض المخصصة لمركز الكلى بكفر الشيخ المجاور لمركز أبحاث الكبد والقلب، ووجه الوزير في هذا الصدد بدراسة طرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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