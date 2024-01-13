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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الكوسة.. هتحميك من أخطر الأمراض| تفاصيل

الكوسة
الكوسة

تعد الكوسة من الخضروات المظلومة في المجتمع حيث لايحبها الكثير من الأشخاص ولكنها غنية بالفوائد بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات A و C و K والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وفقا لما جاء في موقع هيلث " تتمتع الكوسة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

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تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

الحفاظ على صحة القلب: تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من تلف الخلايا كما أنها تحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم.


تقليل مستويات السكر في الدم: تحتوي الكوسة على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

الحفاظ على البصر: تحتوي الكوسة على فيتامين A، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين.

الوقاية من السرطان: تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

دعم صحة العظام: تحتوي الكوسة على فيتامين K والمغنيسيوم، وهما من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام.

دعم صحة الجهاز المناعي: تحتوي الكوسة على فيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الجهاز المناعي.

الحفاظ على صحة الغدة الدرقية: تحتوي الكوسة على المنجنيز، وهو معدن يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

الكوسة الإصابة بالإمساك الحفاظ على صحة القلب الحفاظ على صحة السكر في الدم الجهاز الهضمي الوقاية من السرطان هرمونات الغدة الدرقية تنظيم مستويات السكر تنظيم حركة الأمعاء تقليل مستويات السكر تنظيم ضغط الدم حماية القلب دعم صحة الجهاز المناعي صحة الجهاز المناعي صحة الجهاز الهضمي صحة الغدة الدرقية صحة العين صحة العظام صحة القلب فوائد الكوسة فيتامين K

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