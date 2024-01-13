على رأسهم هذا اللاعب| رسائل نارية لمدرب موزمبيق قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

قال شيكينيو كوندي، اللاعب السابق والمدير الفني لمنتخب موزمبيق، إن فريقه يعاني الغيابات قبل مواجهة مصر، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

لكنه أكد، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن منتخب بلاده سيكون جاهزا رغم الغيابات الكبيرة.

وأوضح: "يغيب عنا 4 لاعبين في عدة مراكز، علي رأسهم اللاعب الشاب جيني كاتامو، بسبب حصوله علي إنذارين في تصفيات البطولة.. يجب أن يعيد الكاف النظر في هذه القوانين، التي تجعلك تفقد لاعبيك بسبب إنذارات في التصفيات، فهي أمور منغصة".

وتابع: "أحترم المنتخب المصري صاحب الاسم الكبير والتاريخ العريق، بجانب الإمكانيات العظيمة للاعبيه.. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر اسم كبير، وكلامه عنا يستحق الشكر، لكننا نسعي لتقديم صورة جيدة عن موزمبيق".