عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رفع معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع.. الحكومة تنجح في دعم التجارة الخارجية

المالية تستهدف تسريع
المالية تستهدف تسريع الإفراج الجمركي

نجحت الحكومة في رفع إيرادات الموازنة العامة للدولة من الرسوم الجمركية علي مدار السنوات السابقة بمقدار 129% لتصعد مستهدفات إيرادات الجمارك بأكثر من 54 مليار جنيه في العام المالي الماضي وهو ما يجاوز المعدلات المستهدفة.

الإفراج الجمركي


وكشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن نجاح السياسات الخاصة بتطوير المنظومة الجمركية وفقا لتكليفات القيادة السياسية في ميكنة المعاملات الجمركية داخل الموانئ والتي تتجاوز حاجز ال 50 تطبيقا بين الجهات الحكومية المختلفة للإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة والصادرة والتي تعرف بمنظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI.


تضمنت تلك المنظومة التي جري تطبقها قبل عامين تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات إلكترونيا  وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة
من خلال  منصة «نافذة»،  يمكن للمتعاملين من مصلحة الجمارك في الوقت الحالي  إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة..

تسريع وتيرة الإفراج الجمركي

وتركز وزارة المالية من جهودها علي الاستمرار في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وانتهت مصلحة الجمارك المصرية خلال  الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار.

الإفراج الجمركي المنظومة الجمركية جودة السلع الجمارك المصرية البضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

ترشيحاتنا

رؤساء أكبر 200 شركة في إسرائيل يوجهون رسالة إلى نتنياهو

نادي الأسير: جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا من الضفة الغربية والقدس

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر.. دار الإفتاء ترد

الخارجية: الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة

اعتراف جماعي صوت وصورة.. مفاجأة في رشوة شركة مياه أسوان (خاص)

محامي أمريكي دولي: جنوب أفريقيا تنتصر على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ