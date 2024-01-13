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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للموافقة على قرض 3 مليارات دولار.. أستاذ اقتصاد يكشف شروط صندوق النقد الدولي|فيديو

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

كشفت الدكتورة نجوى سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي من أجل الحصول على قرض 3 مليارات دولار، والصندوق لديه وجهة نظر إذ أنه كان يرغب في وجود تعويم لسعر الصرف من جديد، وطروحات أكبر من الموازنة، وسياسة انكماشية أكبر في الموازنة العامة والسياسة النقدية.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن صندوق النقد الدولي مازال يراجع سياسات مصر من أجل الموافقة على قرض الـ 3 مليارات دولار، دون الحديث عن زيادة قيمة القرض.

 

واسترسلت: النقاش الحالي مع الصندوق من أجل الموافقة على دفعة القرض 3 مليارات بجانب الزيادة تأتي من خلال حدوث مرونة في سعر الصرف.

 

وأوضحت أن تحريك سعر الصرف أمر ضروري في الفترة المقبلة، ولكن الوضع الداخلي في الوقت الحالي صعب للغاية.

 

 ونوّهت بأن المفاوضات في الوقت الحالي مع صندوق النقد أن يكون هناك زيادة في قيمة القرض المطلوب من أجل توفير سيولة وإقرار مرونة وتحريك في سعر الصرف.

 

لفتت إلى  أن صندوق النقد يطلب بوجود تشديد في السياسة النقدية من خلال استمرار رفع سعر الفائدة، وهو ما قد يؤثر بدوره على التضخم وهي أحد المشاكل التي تعمل عليها مصر في الوقت الحالي، خاصة وأن الوضع الحالي ليس عاديا ومصر تواجه تحديات واضحة.

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