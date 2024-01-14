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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم| سجل الآن

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم  ، ابتداءا من اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024  .

يأتي قرار تفعيل  تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من اليوم الأحد ، في إطار الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة الثانوية العامة 2024 

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 

يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وبمجرد الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ ، يقوم الطلاب بتسجيل الاستمارات الإلكترونية ، ثم حفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها.

ولكي يتمكن الطالب من الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ ،  لابد أن يستخدم بيانات البريد الإلكتروني الموحد الخاص به.

وللتمكن من الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 ، يمكن لأي طالب من طلاب الثانوية العامة 2024 إنشاء حساب على البريد الإلكتروني الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: https://office365.emis.gov.eg/

 بيانات مطلوبة على رابط استمارة الثانوية العامة 2024

على جميع طلاب الثانوية العامة ، أثناء تسجيل البيانات على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 ، أن يلتزموا بتوضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها في استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وهي كالآتي:

  • طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

 

  • طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

 

  • طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.
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