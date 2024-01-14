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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط المنح التنافسية المقدمة من الصين لطلاب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس منح الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وشملت المنح المجالات الآتية: 

علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية الميكانيكية او الكهربية، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها، بالإضافة إلي جميع التخصصات التى تخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.
   
وأكدت جامعة عين شمس ان أخر موعد للتقدم لهذه المنح بموقع الإدارة المركزية للبعثات هو يوم الأربعاء الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٤

وأشارت إلي شروط التقدم والمستندات المطلوبة، من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني:
https://www.asu.edu.eg/ar/7195/news/

وكان قد أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام  لهذه الجائزة بعدد ثلاثة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة .

وتنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين أحدهما من كلية البنات في مجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز ومرشحين من كلية التربية النوعية أحدهما بمجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز والآخر بمجال المشاريع  والبرامج التعليمية المبتكرة- فئة الأفراد من الجامعة.

يأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه إدارة الجامعة  في مجال الجوائز  حيث  تقوم الجامعة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات والتميز، حيث تُقدَّر الجامعة الإسهامات  المميزة لأعضاء هيئة التدريس، وتعمل على تقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي وتحقيق فرص التنافس والتى تعكس التزام الجامعة بتحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي لتحقيق الرؤية التنافسية للجامعة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى للجوائز  عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

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