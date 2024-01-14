بسبب الثأر.. العثور على جثة شاب أعلى كوبري بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا علي جثة شاب مصاب بطلق ناري أعلى كوبري مشاة بمدينة المنيا.

وكشفت التحريات الأولية للحادث، أن الحادث وقع نتيجة الأخذ بالثأر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية أعلى كوبري مشاة.

علي الفور انتقل فريق البحث الجنائي، إلي مكان الواقعة، وتم العثور على شاب في العقد الثالث من العمر، ملقى على الأرض اعلى الكوبري، غارق في الدماء، ومصاب بطلق ناري بالرأس .

وبسؤال شهود العيان، تبين قيام أحد الأشخاص بمعاونة آخرين، بتتبع المجني عليه، حال سيره أعلى كوبري المشاة وأطلق عليه عدة طلقات نارية بالرأس أردته قتيلا، وفروا هاربين .

وكشفت التحريات الأولوية لضباط البحث الجنائي أن المجني عليه والمتهمين يقيمون جميعا بمركز ديروط بمحافظة أسيوط وأن الهدف من ارتكاب الجريمة هو الثأر، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.