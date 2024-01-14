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يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن شهادات استثمار جديده يقدمها بنك ناصر، وذلك بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

ولم يطرح بنك ناصر هذا الحساب فقط بل طرح شهادة إدخار جديدة بعائد 20%، حيث أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن البنك يسعي دائما لكي يصبح بنك الإدخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين.

https://www.facebook.com/watch/?v=1088430752180168&ref=sharing

وبالفعل  تقرر أيضا طرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا.

وأشار عبد الفضيل إلى أن البنك يستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، كما  يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الإدخارية لكافة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات.

وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع لاجل باختلاف شرائحها وآجالها.

وكانت قد ترأست الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء " اجتماع مجلس الإدارة.

https://www.youtube.com/watch?v=BHEepGrEJ1w

وذلك  بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان والسادة أعضاء مجلس الإدارة. 

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