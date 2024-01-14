تدخل وانتهاك.. غضب صيني من اليابان بعد تهنئة تايوان

أعربت الصين عن استيائها الشديد واحتجاجها بعد قيام وزيرة خارجية اليابان بتهنئة لاي تشينج تي بفوزه في انتخابات الرئاسة التايوانية.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت السفارة الصينية في بيانها: “مثل هذه التصرفات، تشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا جديا لمبدأ الصين الواحدة”.

وأضافت “تعرب الصين عن استيائها من هذا التصرف وتحتج عليه بشكل شديد"، داعية اليابان بجدية إلى إعادة التفكير بعمق في تاريخ غزوها لتايوان، والتمسك بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال إشارات كاذبة إلى الانفصاليين التايوانيين، وعدم التدخل في السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأمس، ذكرت الخارجية اليابانية، أن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا هنأت مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال لاي تشينج تي على فوزه في انتخابات رئيس إدارة تايوان، حيث حصل على 40.05% من أصوات الناخبين.