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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تجهيزات مسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت تجهيزات مسابقة عباقرة جامعة حلوان  علي مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتم تنسيق اجتماع لجنة الاسئله بحضور الدكتور أحمد يوسف عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتور هلال أحمد سليمان عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما تم تنسيق اجتماع لجنة هيئة التحكيم بحضور الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية سابقا، الدكتور عادل حسين أبو زيد عضو هيئة التدريس بكليه التربية، الدكتورة سماح حامد ربيع عضو هيئة التدريس بكلية الطب، الدكتور خالد عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية.

وجاءت هذه الاجتماعات بهدف تحديد وتنسيق آليات المسابقة وإجراءاتها للتحضير لتنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة.

وأضاف الدكتور قنديل "نتطلع دائمًا في جامعة حلوان لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، ومسابقة عباقرة جامعة حلوان خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

Jobs Education الحاسبات والذكاء الاصطناعى التعليم والطلاب الذكاء الاصطناعي الفصل الدراسي الثاني

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