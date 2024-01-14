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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام أمس.. نور النبوى يتفوق على العوضى وإمام.. وبيومي فؤاد يتراجع

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك وكارت شحن والحريفة وعصابة عظيمة وانا وابن خالتى.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الثلاثاء حيث بلغت قيمتها 2 مليون 393 ألف و752 جنيه.

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فيلم الحريفة

وحقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 988.512 جنيه ليحتل المركز الأول ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الإسكندراني

حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 647.284 جنيها ويحتل المركز الثاني.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم أبو نسب

بينما حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 594.976 جنيه لتصدر القائمة ويحتل المركز الثالث.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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فيلم شماريخ

وحقق فيلم “شماريخ” ايرادات تصل إلى 153.733 جنيها لياتى فى المركز الرابع وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم عصابة عظيمة

أما فيلم "عصابة عظيمة" حقق إيرادات بلغت قيمتها 119.299 جنيه ليحتل المركز الخامس.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم انا وابن خالتى

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 96.353 جنيه ليحتل المركز السادس.  

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

وجاء فى المركز السابع فيلم "ليه تعيشها لوحدك" حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 8999 جنيه.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

الإسكندراني بيومي فؤاد خالد يوسف فيلم الحريفة عمرو سلامة ليه تعيشها لوحدك نور النبوي أحمد العوضى محمد امام

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