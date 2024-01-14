كسر حاجز الـ 2000.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد حيث كسر عيار 14 حاجز ال 2000 جنيه للجرام.

فيما سجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-



عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,749

عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,436

عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,280

عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,811

عيار 14 بيع 2,160 شراء 2,187

عيار 12 بيع 1,851 شراء 1,874

الاونصة بيع 115,159 شراء 116,581

الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,240

الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,748,571

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع طفيف، وذلك بعد أن تعرض إلى انخفاض خلال الأسبوع بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولكن استطاع أن يكتسب زخم صاعد قوي من عودة الطلب العالمي للارتفاع على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

فيما سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.18 %، لتصل إلى 2049.06 دولارا للأونصة.

وتشير التوقعات إلي أن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.01 %، لتصل إلى 23.195 دولارا للأونصة.



يأتي ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجل انخفاض الأسبوع الأول من هذا العام بنسبة 0.8%، وبذلك يكون الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 0.7%، واستطاع الذهب أن يقلص خسائره هذا الأسبوع بشكل كبير ليرتفع من أدنى مستوياته في شهر وينهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بالقرب من مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن تأثر الذهب سلباً عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر، ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 3.4% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%،