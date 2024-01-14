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رئيس التحرير
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حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول حالة الطقس، من حيث السحب الرعدية الممطرة ونشاط الرياح على بعض المناطق، بالاضافة الى تحذيرات من الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس، تفاصيل الاحوال الجوية والطقس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم  مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد ، دافئ على جنوب سيناء ، ليلا شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.
 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من التأثير القوي للسحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية .

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