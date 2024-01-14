كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

بعد الافتتاح المبهج للمونديال الأفريقي في كوت ديفوار الذي عكس طابع التراث الأفريقي بإبداع وفن .. يجب أن نفتخر أننا جزء لا يتجزأ من هذه القارة السمراء المميزة ، قارة أفريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة ومن حيث التعداد السكاني ، رغم ان أرض الفيروز سيناء الحبيبة تقع في غرب آسيا إلا ان مصر ككل تنتمي إلى قارة أفريقيا ذات الطابع الفريد والمميز .. من هنا نلهم فكرة الجزء من الكل وأن اندماجنا وتكاتفنا طريق تقدمنا.

نحتاج إلى التكاتف من أجل نهضتنا، نجاحنا وقوتنا وتقدمنا لن تتحقق إلا بوحدتنا وتكاتفنا سواء على المستوى القاري أو على المستوى المجتمعي المصري .. في الماضي كانت مباريات كأس الأمم الأفريقية تجمعنا وتظهر فينا هذا التكاتف أكثر من الحاضر ، كنا نشجع بقلب واحد أكثر من الآن ، عند الأهداف نحتضن بعضنا البعض ، عند الفوز نفرح ونرقص في الشوارع وكأن الفرح في كل بيت .. هذه الروح الجميلة لم تعد فينا كالماضي ، بسبب ضغوطات الحياة وانشغال كل شخص في همه وحياته .. علينا أن نعيد ونستدعي هذه الروح الجميلة التي تميزنا كشعب وكمجتمع مصري عن باقي الشعوب والمجتمعات.. روح الفريق الواحد والكيان الواحد ، روح الانضمام والاندماج والتكاتف.

بلدنا يحتاج إلى تكاتفنا كنسيج مجتمعي واحد ، قيادتنا وجيشنا يحتاجان إلى أن نكون وراءهما كشعب واحد من أجل نهضة بلادنا وتقدمها خاصة اننا نسير في طريق التغيير والحداثة والبناء والتقدم .. علينا أن نواجه أي تحديات معا وجنبا إلى جنب ، علينا أن نعيد البهجة إلى حياتنا كما كانت ، لن نجتاز التحديات والأزمات التي تواجهنا إلا بالتكاتف والتعاون ككيان ومجتمع واحد قوي ومتماسك .. تحيا مصر.