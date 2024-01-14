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رئيس التحرير
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مدبولي يكشف إنجازات شركة العاصمة الإدارية الجديدة

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية إعلان الدكتور مصطفي مدبولي  أرباح العاصمة الإدارية والتي تقدر بالمليارات، بالاضافة إلي إقامة وحدات سكنيه في مشاريع مختلفه منذ ٥ أعوام 
وأيضًا تفاصيل وتصريحات من رئيس الوزراء.

حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته لوجوده في العاصمة الادارية الجديدة في مشروع بدأ منذ 5 أعوام واليوم نحتفل بتسليم أبراج جديدة للحكومة .

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم 3 أبراج بالعاصمة الادارية أن مبادرة الرئيس السيسي قامت بحل مشكلة الاسكان وتم إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400  مليار جنيه مما أدي لتوفير إسكان لكل المصريين.

وأشار مدبولي ، إلى أن الدولة انفقت علي تطوي العشوائيات والمناطق غير الآمنة نصف تريليون جنيه، مؤكدا أنه كان تحديا كبيرا أمام الدولة .

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