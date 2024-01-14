وقع في الحمام.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد قشطة

كشف نجل الفنان محمد قشطة تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعمليه جراحية.

وقال ابن محمد قشطة أن والده ممنوع من الحركة لمدة شهر ، وأنه قام بفك سلك العملية .

محمد قشطة:

وكانت قد استغاثت ابنة الفنان محمد قشطة؛ لإنقاذ والدها بعد ان تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، والتي تسببت في كسر في فخذ رجله نتيجة سقوطه في الحمام، مؤكدة أن إجراءات المستشفى بطيئة، وحالة والدها في تدهور.

و ذكرت ابنة الفنان محمد قشطة في تصريحات صحفية أن حالة والدها في تدهور وأنه لا يوجد اهتمام بحالته داخل المستشفى، وقالت: “والدي تعبان جدًا وحالته صعبة، والمستشفى مش بيتحركوا، كل شوية إشاعة ومفيش إجراء، الاهتمام بيه ضعيف جدًا، رغم أنه تعبان ورجله فيها تورم بعد إصابته بكسر في الفخذ الأيسر، ويحتاج لتثبيت بمسمار نخاعي تشابكي” ، كما أعلنت أن والدها الفنان محمد قشطة تعرض لجلطة بالمخ خلال الفترة الماضية، حيث قالت في تصريحات صحفية: “والدي تعبان ويعاني من جلطة أصيب بها منذ فترة بسبب تناوله الكثير من القهوة، هذا بجانب ضغطه العالي دائمًا، مكنش بيقدر يبطل القهوة، وبدأ يتعافى منها بعد أزمته لكن للأسف حصل له كسر في الفخذ”.