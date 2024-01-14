عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأطباء يصرون على البقاء.. مستشفيات غزة تتوقف عن العمل لانعدام الأدوية وغياب الأمن".

مع كل فجر تشرق فيه الشمس على قطاع غزة تتكشف بطولات وحكايات عناوينها الصمود والفداء والتضحية تعبر عن شعب يألف الحياة ويتناغم معها كما يتناغم جلاده مع أصوات المدافع والقصف ومناظر القتل والدمار في ظل قطاع صحي منهار واستهداف للطواقم الطبية والمستشفيات وآلاف من المصابين المتدفقين على نحو لحظي.

ويقبل الفلسطينيون على مستشفيات توقف عنها المدد بالأدوية ومستلزمات العلاج وعقاقير التخدير، بل والكهرباء أيضا، وغاب عنها الأمن والطمأنينة.

يجاھد الاطباء

ويجاهد الأطباء في مستشفياتها بكل ما أوتوا من عزم وصبر وجلد لإنقاذ المرضى والمصابين من الأطفال والعجائز والنساء، والعجب في قدراتهم البارعة على التكيف مع وضع صحي وصفته منظمات صحية دولية بالكارثي.