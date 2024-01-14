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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: 364 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة البحر الأحمر  اليوم عدد ٢ مدفن صحي آمن بمدينتي مرسي علم و الغردقة، منوها بانه سيتم أيضاً التسليم الابتدائي للمدفن الصحي لمدينة سفاجا غداً الاثنين الموافق 15-1-2024 وذلك بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات تصل لحوالي ١١٤ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة البحر الأحمر ، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة سلمت المدفنين الصحيين لمحافظة البحر الأحمر.

 وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية وهم الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية و المهندسة نور الهدى نائب رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة والدكتورة مني شهاب منسق مشروع مكافحة التلوث الهواء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المدافن الصحية التي سيتم تسليمها تتكون كل منها من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية واعمدة  انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بحوالي 364 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء عدد 4 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين – رأس غارب) بتكلفة 250 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرا  إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة خاصة مشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية التاريخية، لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تمضي قدما بخطوات متسارعة نحو نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أو إنشاء مدافن صحية للمخلفات في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة، مضيفًا أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة في جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا الي أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً ، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

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التنمية المحلية المدافن الصحية البحر الأحمر هشام امنة

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