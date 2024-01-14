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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد تعيينها عميدة لكيلة الإعلام جامعة القاهرة.. الدكتورة ثريا البدوي في سطور

الدكتورة ثريا أحمد
الدكتورة ثريا أحمد البدوي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، والتي كان من بينها، تعيين الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد عميدا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتعد الدكتورة ثريا البدوي من القيادات الجامعية، حيث حصلت على بكالوريوس الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان، في كلية الإعلام سنة 1987، ثم الماجستير في العلاقات العامة والإعلان عام 1995، ودكتوراه قسم الاتصال، كلية العلوم الأجتماعية عام 2003.

كما حصلت الدكتورة ثريا البدوي على درجة الدكتوراه باللغة الفرنسية من كلية العلوم الاجتماعية قسم الاتصال بجامعة كويبك في كندا.

وسبق أن شغلت الدكتورة ثريا البدوي عددا من المناصب خلال مشوراها، كالتالي:

  • رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة سبتمبر2023.
  • القائم بعمل مدير مركز بحوث ودراسات المرأة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2022-2023.
  • نائب مدير أكاديمي لوحدة الجودة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2022-2023.
  • رئيس وحدة الدراسات العليا في قسم الإعلام (وكيل)، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 2017-2022.
  • وكيل كلية الإعلام وفنون الاتصال للدراسات العليا والبحوث، جامعة 6 أكتوبر، 2015-2016.
  • رئيس وحدة إدارة الأزمات، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2012-2014.
  • نائب مدير مركز بحوث ودراسات المرأة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة،2005-2007.
  • رئيس وعضو ومقرر ومنسق لعدد من الكنترولات واللجان التنظيمية، ولجان الاختبارات التحريرية والمقابلات الشفهية، ومراجع خارجي لمؤسسات التعليم العالي.
  • عضو وأمين لمجلس القسم والكلية 2004-2022 (جامعة القاهرة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الشارقة، والجمعية السعودية للثقافة والفنون، وجامعة 6 أكتوبر).
  • رئيس لجان استحداث برامج الماجستير والدكتوراه، ومقرر وعضو ومنسق لعدد من اللجان والمعايير التابعة لوحدة الجودة، ورئيس وحدة الدراسات العليا بالقسم، وممثل الدراسات العليا عن القسم بكلية الإعلام، ومراجع خارجي لمؤسسات التعليم العالي، ومحاضر ببرامج تطوير التعليم العالي 2010-2022 (كلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الملك سعود).

وتعد الدكتورة ثريا أحمد البدوي، ضمن الأعضاء البارزين في الهيئة الاستشارية للعديد من المجلات الأكاديمية المصرية والعربية والدولية، ولها بحوث منشورة باللغة الإنجليزية، وفقا للتصنيفات الدولية المعتمدة، ومجموعة من المؤلفات في مجال التنظير والإعلام الرقمي والعلاقات العامة.

حصلت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، على عدة جوائز؛ تقديرا لدورها الريادي والأكاديمي، ومنها حصدها لجائزة أفضل أستاذة جامعية لعام 2018 من شبكة إعلام المرأة العربية.

الدكتورة ثريا احمد البدوي الدكتورة ثريا البدوي ثريا البدوي ثريا أحمد البدوي عميد ا لكلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة

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