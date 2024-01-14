انهيار معدل تأييد بايدن لأدنى مستوى لأي رئيس أمريكي بالسنوات الـ15 الماضية

تبدأ فترة الانتخابات التمهيدية لعام 2024 بتقدم دونالد ترامب بفارق كبير على خصومه الجمهوريين في المقاييس الرئيسية للشعبية، في حين انخفض معدل تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لأي رئيس في السنوات الـ15 الماضية، وفقا لاستطلاع جديد أجرته شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية.

ووجد الاستطلاع أن ترامب يحظى بتقدير جيد بشكل خاص من قبل الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية على ثلاثة مقاييس: الحصول على أفضل فرصة للفوز في نوفمبر، كونه قائدا قويا وكونه المرشح الأكثر تأهيلا للحزب.

يتقدم ترامب أيضا على خصومه الجمهوريين، بهامش أقل، على مقياسين أخريين، التعاطف (أي فهم مشاكل أشخاص مثلك) والقيم المشتركة. وأفاد سبعة من كل 10 جمهوريين وميول الحزب الجمهوري برأي إيجابي عن ترامب بشكل عام.

وإجمالا، فإن 72٪ من البالغين المتحالفين مع الجمهوريين سيكونون راضين عن ترامب كمرشح، مقارنة بـ75٪ في مايو.