مكتب نتنياهو يكشف حقيقة التصريحات المثيرة للجدل للمقربين من بايدن

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، علي تصريحات صادرة عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي قالت إن بنيامين نتنياهو، لم يجعل إطلاق سراح الرهائن على رأس أولوياته.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه “لا يوجد أساس لهذه التصريحات، إذا كانت قد قيلت بالفعل.. رئيس الوزراء يعمل بكل الطرق لإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أكدت على ما كشفه موقع “أكسيوس” الأمريكي، من وجود غضب في أوساط الإدارة الأمريكية من مسئولي الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن مقربين من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتقدون أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية وشخصية وليس من أجل صالح الاحتلال أو تحرير الأسرى وأنه يحاول النجاة بنفسه ومستقبله السياسي من مصير مجهول.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي، ذكر اليوم الأحد، إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر الماضي، وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

وكشف موقع “أكسيوس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن بايدن ومسؤولين كبار محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات واشنطن المتعلقة بالحرب في غزة.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن إدارة بايدن أصبحت قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة بغزة وأن عملياتها مازالت بنفس الوتيرة.