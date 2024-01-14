أكسيوس: الرئيس الأمريكي أغلق هاتفه بوجه نتنياهو

ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأحد، إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر الماضي، وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

وكان موقع “أكسيوس”، كشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن بايدن ومسؤولين كبار محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات واشنطن المتعلقة بالحرب في غزة.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن إدارة بايدن أصبحت قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة بغزة وأن عملياتها مازالت بنفس الوتيرة.