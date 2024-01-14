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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تهديدات بايدن .. روسيا تنصح أمريكا بتعزيز الأمن في المنشآت النفطية

جو بايدن
جو بايدن

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، شركات الطاقة الأمريكية بتعزيز الأمن في المنشآت النفطية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، “قال بايدن إن الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي سيتعين عليهم دفع الكثير  إذا لم يدعموا تمويل أوكرانيا”.

وأضاف: "أنصح شركات الطاقة الأمريكية بتعزيز أمن المنشآت النفطية في تكساس ومناطق أخرى من الولايات المتحدة".

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وأوضحت زاخاروفا، ذلك بحقيقة أنه بعد تصريح مماثل أدلى به الزعيم الأمريكي في بداية عام 2022 لروسيا، بعد ستة أشهر وقع انفجار في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2.

الكونجرس بايدن شركات الطاقة الأمريكية

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