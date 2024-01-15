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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر نقص هذا الفيتامين يصيبك بالضعف الجنسي

فيتامين د
فيتامين د

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها حول أهمية تناول فيتامين د وأعراض نقص فيتامين د .

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بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

تشمل اعراض فيتامين د :

1- التعب والارهاق 
2- ألم في العظام 
3- ضعف والم العضلات 
4- تكرار كسور العظم 
5- لين العظام 
6- تساقط الشعر 
7- الم المفاصل 
8- تطور امراض القلب وارتفاع الضغط 
9- ضعف التأم الجروح 
واذا استمر نقص فيتامين د لفترات طويلة من الوقت فقد ينتج عنه 
1- البدانة 
2- السكري 
3- ارتفاع ضغط الدم 
4- متلازمة التعب المزمن
5- هشاشة العظام 
6- الامراض العصبية 
7- الزهايمر 
8- الاكتئاب الحاد 
9- الإصابة ببعض اضطرابات المناعة الذاتية 
10- وقد يساهم في تطوير بعض أنواع السرطانات وخاصة ( الثدي – القولون – البروستات ) 
11- الضعف الجنسي 
.
مصادر فيتامين د :
من أين نحصل على فيتامين د .. في الأغذية .. 
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1-  يجب التعرض للشمس بشكل كافي مدة بين 10 الى 15 دقيقة 
2- سمك السلمون 
3- سمك التونة 
4- سمك السردين 
5- سمك الماكريل
6- سمك الرنجة
7- لحم البقر 
8- المحار 
9- منتجات الصويا 
10- البيض 
11- الحليب و اللبن و مشتقاتهم 
12- الفطر 
13- حبوب الإفطار 
14- الكافيار 
15- عصير البرتقال 
16- زيت كبد السمك 
 

 

فيتامين فيتامين د اعراض فيتامين د العظام مصادر فيتامين د

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