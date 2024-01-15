احذر نقص هذا الفيتامين يصيبك بالضعف الجنسي

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها حول أهمية تناول فيتامين د وأعراض نقص فيتامين د .

تشمل اعراض فيتامين د :

1- التعب والارهاق

2- ألم في العظام

3- ضعف والم العضلات

4- تكرار كسور العظم

5- لين العظام

6- تساقط الشعر

7- الم المفاصل

8- تطور امراض القلب وارتفاع الضغط

9- ضعف التأم الجروح

واذا استمر نقص فيتامين د لفترات طويلة من الوقت فقد ينتج عنه

1- البدانة

2- السكري

3- ارتفاع ضغط الدم

4- متلازمة التعب المزمن

5- هشاشة العظام

6- الامراض العصبية

7- الزهايمر

8- الاكتئاب الحاد

9- الإصابة ببعض اضطرابات المناعة الذاتية

10- وقد يساهم في تطوير بعض أنواع السرطانات وخاصة ( الثدي – القولون – البروستات )

11- الضعف الجنسي

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مصادر فيتامين د :

من أين نحصل على فيتامين د .. في الأغذية ..

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1- يجب التعرض للشمس بشكل كافي مدة بين 10 الى 15 دقيقة

2- سمك السلمون

3- سمك التونة

4- سمك السردين

5- سمك الماكريل

6- سمك الرنجة

7- لحم البقر

8- المحار

9- منتجات الصويا

10- البيض

11- الحليب و اللبن و مشتقاتهم

12- الفطر

13- حبوب الإفطار

14- الكافيار

15- عصير البرتقال

16- زيت كبد السمك

