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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جامعة القاهرة تعلن عن برامج الماجستير و الدكتوراه للفصل الدراسى الثانى .. وهذه شروط كلية الأداب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أداب القاهرة تعلن عن موعد امتحانات  القبول التحريرى للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراه

تكلفة دراسة الماجستير في مصر

 

يسعى عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، بعد الانتهاء من السنوات الدراسية بمختلف الكليات، للحصول رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كما يقال عنها “الدراسات العليا” ويحاول الجميع العمل على رسائل الماجستير والدكتوراه فى نفس مجالاتهم أو فى مجال آخر مختلف عن تخصصهم فى الكلية .

ومن جانبها ،قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن شروط الألتحاق ببرامج الدكتوراه شعبة التاريخ اليونانى و الرومانى .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن هناك عدد من الشروط الت يجب توافرها للالتحاق ببرامج الدكتوراه وهى :

1- أن يكون الطلاب حاصلا على درجة الماجستير فى الأداب بتقدير جيد جدا (b ) على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة .

2- أن يجتاز بنجاح امتحانات القبول التحريرى و المقابلة الشخصية

3- ألا يفتخ البرنامج إلا بوجود ثلاث طلاب

كما أوضحت عميدة الكلية ، على أن تقرر عقد امتحانات القبول التحريرى للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراه قسم التاريخ يوم الخميس الموافق 18 يناير الجارى

وفى نفس السياق ، اشارت الدكتورة نجلاء رأفت ، عن شروط الألتحاق ببرنامج الماجستير للفصل الدراسى الثانى 2023-2024 .

وقالت عميدة الكلية ، أن شروط الألتحاق ببرنامج الماجستير هى :

الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من قسم اللغة الصينية فى إحدى كليات الأداب أو الألسن أو اللغات و الترجمة من إحدى الجامعات المصرية
الحصول على تقدير عام جيد معدل تراكمى 2,33 على الأقل بمرحلة الدرجة الجامعية الأولى 
اجتياز الطالب اختبار القبول التحريرى ثم الأختبار الشفوى 

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وعلى الجانب الأخر ،  أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) .

وأضافت الدكتورة غادة عبد البارى ، أن التقديم للبرامج فى هذه التخصصات  "صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية " ، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

طريقة التقديم لطلاب الدراسات العليا

١- تقديم طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال الرابط التالي: https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

٢- التقديمات خلال الفترة  1/1/2024 حتى 15/2/2024

٣- يتم إعلان أسماء المقبولين في شهر مارس

٤- سيتم المراسلة لاستكمال جميع الأوراق 
الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

 

شروط تحضير الماجستير في مصر

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس  من احدى الجامعات   بتقدير عام (جيد) على الأقل أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل جامعة .

- أن يكون المتقدم  حاصلاُ على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عام (جيد) على الأقل فى متوسط تقديراته خلال سنوات الدراسة .

-إذا كان الطالب يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل أو أن يقدم إقرارًا بأنه لا يعمل .
 

تكلفة دراسة الماجستير في مصر

تختلف مصروفات دراسة الماجستير بمصر من جامعة لاخرى و من تخصص لاخر و تحدد كل جامعة و كل كلية المصروفات الخاصة بها.

 

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