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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن مقتـ.ل العديد من أسرى الاحتلال وتحمل إسرائيل مسئولية مصيرهم

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، إنه على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم، مشيرا إلي أن مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولا.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، أنه “جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة”.

وتابع: “من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمّر معظم مساجد قطاع غزة”.

وقال أبو عبيدة: “نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق، وننعى شهداءهم”.

حماس أبو عبيدة المقاومة الفلسطينية

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