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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي انفجارات قوية.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة “الميادين”، اليوم الأحد، بأن قصفا صاروخيا استهدف القوات الأمريكية في قاعدة "كونيكو" في الداخل السوري.

وحسب المرصد السوري، دوت انفجارات في قاعدة كونيكو بريف دير الزور الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن هجوم بـ3 صواريخ.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الوطن السورية، أن المقاومة العراقية استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في حقل كونيكو بدير الزور، برشقة صاروخية.

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يذكر أن هناك 900 من الجنود الأمريكيين في سوريا ، و2500 في العراق ، تقول الولايات المتحدة إن مهمتهم تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات كبيرة من البلدين في عام 2014، لكن تم دحره في وقت لاحق.

كونيكو سوريا القوات الأمريكية

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