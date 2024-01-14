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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالطائرات المسيرة

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأحد استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بالطائرات المسيّرة.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري".

وأشارت إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيّرة. وأكدت "المقاومة الإسلامية" في بيانها "استمرارها في دك معاقل العدو".

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وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة في العراق" استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014

العراق سوريا المقاومة الإسلامية حقل العمر القرية الخضراء

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