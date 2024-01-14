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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيّرات تركية تقصف مواقع عدة في شمال شرق سوريا

سوريا
سوريا

أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، استهداف مسيرات تركية محطة كهرباء عامودا مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأضاف المرصد السوري: “أصيب طفل بجروح نتيجة قصف مطحنة أهلية في قرية سينجق جنوب عامودا بغارتين، واستهدفت شركة نيركز في هرم شيخو غرب القامشلي”.

وتابع: “كما استهدفت منازل لمواطنين، واحد في قرية كودحة، وآخر في قرية مركبة في ريف عامودا، والثالث يقع بين هرمي شيخو وعلي فرو جميعها في ريف الحسكة”.

ولفت إلي أن “القوات التركية نفذت قبل ساعات 4 ضربات جوية متتالية عبر مسيراتها في ريف حلب الشرقي”.

وأضاف: “هذه الضربات خلفت خسائر جمة في البنية التحتية وبممتلكات المدنيين فضلا عن انقطاع التيار الكهرباء في مدينة عين العرب”.

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ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري، أعلن في وقت سابق، قصف قوات الجيش السوري المتمركزة في الحواجز المحيطة لقاعدة تركية في ريف حلب الغربي بصاروخ “كونكورس” موجه، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

سوريا تركيا المرصد السوري

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