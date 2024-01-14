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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الانتخابات الأمريكية.. فرنسا: 2024 عاما حاسما بالنسبة لأوروبا

فرنسا
فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، اليوم الأحد، إن عام 2024 سيكون حاسما بالنسبة لأوروبا كلها.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أشارت سيجورني، إلى أن عام 2024 سيكون له أهمية خاصة بسبب الانتخابات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "على وجه الخصوص، أتحدث عن هذا في سياق الانتخابات في الولايات المتحدة، التي ستتطلب تحليل الوضع اعتمادا على النتائج".

وتبدأ فترة الانتخابات التمهيدية لعام 2024 بتقدم دونالد ترامب بفارق كبير على خصومه الجمهوريين في المقاييس الرئيسية للشعبية، في حين انخفض معدل تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لأي رئيس في السنوات الـ15 الماضية، وفقا لاستطلاع جديد أجرته شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية.

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ووجد الاستطلاع أن ترامب يحظى بتقدير جيد بشكل خاص من قبل الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية على ثلاثة مقاييس: الحصول على أفضل فرصة للفوز في نوفمبر، كونه قائدا قويا وكونه المرشح الأكثر تأهيلا للحزب.

ويتقدم ترامب أيضا على خصومه الجمهوريين، بهامش أقل، على مقياسين أخريين، التعاطف (أي فهم مشاكل أشخاص مثلك) والقيم المشتركة. وأفاد سبعة من كل 10 جمهوريين وميول الحزب الجمهوري برأي إيجابي عن ترامب بشكل عام.

وزير الخارجية الفرنسي اوروبا الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة

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