إسرائيل تطالب سكان المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم

أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم.

وكان حسن نصرالله، أمين عام حزب الله اللبناني، أكد اليوم الأحد، أن مقاتليه جاهزون للحرب مع العدو الإسرائيلي منذ 99 يوما؛ مضيفا "سنقاتل بلا ضوابط أو حدود".

وقال نصر الله، في كلمة له في ذكرى وفاة القيادي في الحزب وسام حسن طويل: " أكدنا أكثر من مرة أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والعراق وغيرها مرهون بوقف العدوان على غزة".

وتابع قائلا: "معلوماتنا تؤكد وقوع خسائر بشرية جراء استهدافنا قاعدة ميرون لكن إسرائيل تكتمت عليهم".