عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسيون: إسرائيل تخاطر بتصعيد خطير بقتل كبار قادة حزب الله

صدى البلد

في سلسلة من الاغتيالات المستهدفة، أثارت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كبار قادة حزب الله في جنوب لبنان مخاوف بين الدبلوماسيين، مما يشير إلى تصعيد خطير محتمل في الصراع الحدودي المستمر منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لمصادر تحدثت إلى صحيفة الجارديان.

يأتي مقتل اثنين من قادة حزب الله مؤخراً في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر. ويحذر دبلوماسيون من أن هذه الاغتيالات المستهدفة قد تمزق التفاهم الدقيق بين الجانبين بشأن ما يشكل تصعيدا خطيرا.

أدى صاروخ موجه أطلق من لبنان يوم الأحد إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 76 عاما وابنها البالغ من العمر 40 عاما في شمال إسرائيل. وقع هذا الحادث بعد ساعات من ادعاء الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة مسلحين مدججين بالسلاح كانوا يحاولون الدخول من لبنان.

رغم أن إسرائيل استهدفت تاريخيا أعضاء الجماعات الفلسطينية، فضلا عن الشخصيات الإيرانية الرئيسية، فقد امتنعت عن استهداف شخصيات بارزة في حزب الله بشكل مباشر في ضربات استخباراتية منذ حرب لبنان عام 2006. وقد لفت التحول الأخير، الذي اتسم بمقتل وسام الطويل، القائد الكبير في قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله، وقائد آخر في حزب الله، هو علي حسين برجي، الانتباه إلى قدرته على تغيير ديناميكيات الصراع.

كشف مقتل الطويل، على وجه الخصوص، عن التحدي الذي يواجه حزب الله، حيث يعتبر بعض القادة أكثر أهمية للمنظمة ويصعب استبدالهم بسهولة. ويشير المراقبون إلى أن هذا يمثل انطلاقة جديدة في الصراع، مما يثير مخاوف بشأن نمط محتمل من الاغتيالات يمكن أن يضغط على ضبط النفس الحالي.

يرى مكرم رباح، الأستاذ المساعد في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في الجامعة الأمريكية في بيروت، أن رسالة إسرائيل في هذه الضربات واضحة: يمكنها استهداف الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن الهجمات الصاروخية. وزادت الاغتيالات الأخيرة من المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا، فيما تكافح الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

سفير فلسطين ببغداد: جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة في غزة

حماية المستهلك يضبط مصنعا لتقليد علامات تجارية لماركات مراتب شهيرة بالدقهلية

ما يدور شأن داخلي.. مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي

مران الأهلي| خالد عبد الفتاح يكتفي بجلسة علاج في «الجيم»

مران الأهلي| خالد بيبو يدعم الدوليين قبل مباراة المنتخب وموزمبيق

مران الأهلي| كولر يجتمع مع سامي قمصان ‏


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

غير متوقعة.. هذه أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

اﻟﻤﺰﻳﺪ