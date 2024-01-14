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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يؤدي إلى صعوبة الكلام.. علامات وأعراض التهاب الحلق في الشتاء

إلتهاب الحلق
إلتهاب الحلق

يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب الحلق والحنجرة ،خصوصا فى فصل الشتاء ويزداد التهاب الحنجرة ويصاب ببعض أنواع الميكروبات وانتشار البكتريا الأكثر شيوعًا والتي ترتبط بمشكلات الأنف والأذن والحنجرة.. ويسبب الهواء الجاف حدوث التهابات في الحلق ويشعر المرء بتهيج الحلق مما يؤدي إلى حدوث التهابات. 

ننشر أسباب التهاب الحلق واعراضه وفقا لموقع mirror

ما هو التهاب الحلق:

التهابات الحلق هي الالتهابات أو الخشونة التي تحدث في أنسجة الحلق بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية. تؤدي الإصابة إلى التهابات وتورم واحمرار في منطقة الحلق. تأتي هذه الالتهابات مع مجموعة من الأعراض المزعجة الخاصة بها مثل السعال والمخاط الملون وصعوبة البلع وجفاف الحلق والتهاب الغدد الليمفاوية في اللوزتين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى صعوبة في الكلام.

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أعراض التهابات الحلق تتمثل في:


- بحة في الصوت.

- فقدان الصوت.

- إحساس الخشونة في الحلق.

- التهاب الحلق.

- جفاف الحلق.

- السعال الجاف.


- صعوبة البلع.

- ضعف الصوت.

- ارتفاع في درجات الحرارة.

- ألم الحلق.

- احمرار وتورم اللوزتين، يكون مصحوبًا في بعض الأحيان ببقع بيضاء أو خطوط قيح.

- تورم العقد الليمفاوية الرقيقة في الرقبة.

- الصداع.

- طفح جلدي.

- الغثيان أو القيء، خاصة عند الأطفال الصغار.

- آلام الجسم.

-ارتجاع المريء


أسباب التهاب الحلق:

- الفيروسات هي العامل الأساسي المسؤول عن غالبية حالات التهاب الحلق، ولا يوجد عقار لعلاج التهاب الحلق الفيروسي.

- الميكروبات والبكتيريا ويعد البكتيريا الأكثر شيوعًا التي قد تؤدي لالتهاب الحلق  العقدية


التهابات اللوزتين حيث تتواجد في الجزء الخلفي للبلعوم، وعند إصابة هذه المنطقة بفيروس أو جرثومة، فإنها وتنتفخ اللوزتين اكبر من حجمهما الطبيعي، وتسبب التهاب الحلق.
قد يصاحب الالتهابات نزيف دموي قد يرجع إلى:


- الالتهاب الشديد في الحلق.

- نزيف الأنف.

- التهابات اللثة والأسنان.

التهاب الحلق التهاب اللوزتين التهاب الحنجرة الميكروبات البكتريا

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