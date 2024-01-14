ضبط 12 مخالفة خلال حملات تموينية على منافذ البيع بمدينة القصير

شنت الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين، ومكتب الصحة، والطب البيطرى، حملة تفتيشية على عدد من منافذ البيع والمحلات التجارية بشوارع أنور السادات، والتقوى، والسلام.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتفعيل الرقابة على الأسواق و ضرورة الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة وبيع السلع بأسعار مناسبة، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات التفتيشية، لمتابعة توافر السلع وجودة الأصناف وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.