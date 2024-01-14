اعتقال ستة أشخاص في مؤامرة مزعومة من مؤيدين لفلسطين لتعطيل بورصة لندن

تم اعتقال ستة أفراد فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة من قبل نشطاء مؤيدين لفلسطين لتعطيل بورصة لندن. وكشفت شرطة العاصمة، بناءً على بلاغ من صحيفة ديلي إكسبريس، أن المتظاهرين المرتبطين بمجموعة العمل الفلسطيني كانوا يخططون لاستهداف المؤسسة المالية، مما تسبب في أضرار وعرقلة فتح المبنى للتداول.

بدأت شرطة العاصمة تحقيقًا بعد تلقي معلومات يوم الجمعة، في أعقاب المخاوف التي أثارتها صحيفة ديلي إكسبريس. وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، هناك اقتراح بأن هذه الخطة التخريبية كانت جزءًا من أسبوع عمل منسق أوسع.

أعرب مشرف المباحث سيان توماس عن اعتقاده بأن المجموعة المعتقلة كانت مستعدة لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر كان من الممكن أن يكون له آثار خطيرة لو تم تنفيذه بنجاح. طبيعة المؤامرة المزعومة تنطوي على "إغلاق" المتظاهرين لمنع بورصة لندن من بدء أنشطتها التجارية العادية.

وتسلط الاعتقالات الضوء على التوترات المتزايدة والنشاط المحيط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يلجأ المتظاهرون إلى إجراءات تخريبية في المراكز المالية الرئيسية. وتواصل شرطة العاصمة، بالتعاون مع مصادر استخباراتية، التحقيق في الأمر لضمان السلامة العامة ومنع أي تهديدات محتملة للبنية التحتية الحيوية.