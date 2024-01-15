خالد الصاوي يتحدث عن شريف منير: ممثل كبير ومهم

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” فقرة خاصة مع الفنان خالد الصاوي، للحديث عن آخر أعماله الفنية.



وتحدث “خالد الصاوي”، عن تعاونه مع الفنان شريف منير، قائلا:" شريف ممثل كبير ومهم وعنده أمور مهمه جدا لأنه استفاد في صغره بعمله مع جيل ذهبي مثل أسامة أنور عكاشة وغيره".



واسترسل:"شريف منير لديه القدرة على التجديد والعودة مرة أخرى لمواكبة اللحظة وده أهم شيء في شريف منير".



وفيما يخص أصعب المشاهد التي جمعته بشريف منير، أوضح: “ أصعب مشهد هو مشهد المواجهة عن العلاقة التي جمعته بابنتي”، متابعا: يجمعني بشخصية عمر تشابه في فكرة " المكابرة ".



وشدد على أن السينما لابد أن يكون بها تنوع، لكنها تؤسس على المشاهد الحلوة والشباب والأحلام التي تتحقق.