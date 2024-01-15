خالد الصاوي يوجه نصيحة للشباب: الملذات فخ يجب الحذر منه

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” فقرة خاصة مع الفنان خالد الصاوي، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

قال الفنان خالد الصاوي، إن معركة الوقت بالنسبة له ليست الأهم، لأني لم أتمكن من إدارتها بشكل صحيح.

وأضاف خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : “أوجه نصيحة للشباب ومن هم دون سن الأربعين بضرورة تنمية ورعاية الصحة والوقت والأموال”.



واسترسل:"الملذات هي الفخ ولا تجعل هذا الفخ يشغلك، ويؤثر على صحتك وعمرك وقدرتك وأحلامك".



