خالد الصاوي يروي تجربته مع فيروس سي.. ويوجه رسالة شكر لوزارة الصحة

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” فقرة خاصة مع الفنان خالد الصاوي، للحديث عن آخر أعماله الفنية.



وتحدث “خالد الصاوي” عن إصابته بفيروس سي، قائلا:" كانت تجربه هامة، وأحد المحن التي تعرضت لها، متابعا:" بعد ما صرفت دم قلبي في الخارج اتعالجت من الفيروس في مصر".



واسترسل:" أتقدم بالشكر لوزارة الصحة والحكومة المصرية، لتوفير علاج فيروس سي للمواطنين داخل البلاد، دون الحاجة إلى السفر للعلاج"، متابعا: تعلمت من التجربة أن المرض مهين في بدايته وأخره إيمان".



وأكمل: “كنت مغرور وشايف أن صحتي تمام، ولكن تجربة المرض جعلت مني إنسان مؤمن بقضاء الله”.