عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قلب الأسواق.. اعرف مواصفات أحدث هاتف من وان بلس OnePlus

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus Ace 3

استطاع هاتف وان بلس الأحدث OnePlus Ace 3 أن يحدث ثورة في أسواق الهواتف الذكية، حيث تم ترشيحه من قبل عدد من محللي الهواتف بأنه واحد من أفضل هواتف الأندرويد في العالم والتي تم إطلاقها مؤخرًا، وبذلك يستطيع المنافسة مع سامسونج وشاومي.  

 

وحصل هاتف OnePlus Ace 3 على شاشة منحنية من نوع  LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1240 × 2772 بكسل ومعدل تحديث متغير يبلغ 1-120 هرتز في الثانية، مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة في الوضع التلقائي.  

ويقدم هاتف OnePlus Ace 3 ثلاث كاميرات تتصدرها كاميرا رئيسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

ويعمل هاتف OnePlus Ace 3 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع  LPDDR5X بسعة 12/16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل إلى 1 تيرابايت، بحسب GSMArena.

ويحتوي هاتف OnePlus Ace 3 على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير وتتميز بشحن سريع بقوة 100 وات مع شاحن SuperVOOC والذي يعد بشحن كامل بنسبة 0-100٪ في 27 دقيقة، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم ColorOS 14. 

OnePlus Ace 3 مواصفات OnePlus Ace 3 وان بلس هواتف وان بلس هاتف وان بلس الأحدث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

كان فيه تعالي وثقة زيادة| تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على تعادل المنتخب مع موزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ