قلب الأسواق.. اعرف مواصفات أحدث هاتف من وان بلس OnePlus

استطاع هاتف وان بلس الأحدث OnePlus Ace 3 أن يحدث ثورة في أسواق الهواتف الذكية، حيث تم ترشيحه من قبل عدد من محللي الهواتف بأنه واحد من أفضل هواتف الأندرويد في العالم والتي تم إطلاقها مؤخرًا، وبذلك يستطيع المنافسة مع سامسونج وشاومي.

وحصل هاتف OnePlus Ace 3 على شاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1240 × 2772 بكسل ومعدل تحديث متغير يبلغ 1-120 هرتز في الثانية، مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة في الوضع التلقائي.

ويقدم هاتف OnePlus Ace 3 ثلاث كاميرات تتصدرها كاميرا رئيسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف OnePlus Ace 3 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12/16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل إلى 1 تيرابايت، بحسب GSMArena.

ويحتوي هاتف OnePlus Ace 3 على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير وتتميز بشحن سريع بقوة 100 وات مع شاحن SuperVOOC والذي يعد بشحن كامل بنسبة 0-100٪ في 27 دقيقة، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم ColorOS 14.