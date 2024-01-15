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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

منتخب مصر وموزمبيق
منتخب مصر وموزمبيق

وجه الإعلامي إبراهيم فايق تعليقات ساخنة حول تعادل منتخب مصر وموزمبيق في بطولة كاس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، ومساوئ وأخطاء لاعبي منتخب مصر في اللقاء.

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وقال فايق خلال برنامجه على قناة اون تايم سبورتس، إن مركز محمد صلاح كان هو صناع اللعب في المباراة ولم يقم بدوره المطلوب وكذلك أحمد سيد زيزو ما أدى إلى حدوث ثغرة دفاعية في الجبهة اليمني للمنتخب خلف الظهير محمد هاني جعلت منتخب موزمبيق متفوقا على مصر تلك الجبهة بشكل كبير، وأن اللاعبين لم يستغلوا الفرص السانحة أمام المرمى.

وأكد فايق إنه كان يوجد إحساس بالتعالي وعدم استغلال للفرص الكثيرة التي أوتحيت ولم تنهي المباراة، والارتداد الدفاعي كان سيئا جدا وبطيئا، وان الهدف الثاني الذي احرز في المنتخب "وحش" على حد تعبيره، والمدافعين تاركين أماكنهم في ذلك الهدف.

وطالب فايق أعضاء المنتخب بالالتفاف حول بعضهم البعض للتركيز في المباريات القادمة، وتحقيق أحلام الجماهير العريضة، وأنه مع قسوة ما حدث يجب أن نتعلم الدرس في القادم.
 

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